Mario Vargas Llosa a Firenze

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel per la Letteratura 2010, sarà a Firenze per una serie di eventi in suo onore organizzati dal Centro Studi Jorge Eielson, Comune di Firenze, Casa Editrice Le Lettere e Università degli Studi di Firenze.

Legato da un profondo affetto verso la città di Firenze, dalla quale ha ricevuto importanti riconoscimenti come la laurea honoris causa (giugno 2014) e ancor prima la copia del Marzocco (novembre 2008), il grande autore peruviano torna per parlare della sua opera artistica dal giorno 8 al 10 novembre.

Le attività in programma riguarderanno: un convegno internazionale sull'analisi della sua opera con la presentazione di due saggi appena usciti in traduzione italiana, Mezzo secolo con Borges (Le Lettere) e L'utopia arcaica. José María Arguedas e le finzioni dell'indigenismo (Ed. Centro Eielson), che si terrà presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Univesità di Firenze (P.za San Marco 4), nella mattina di martedì 8 e nella giornata di mercoledì 9.

Inoltre, ci sarà l'inaugurazione della mostra Jorge Eduardo Eielson e l'antico Perù che si terrà presso la Biblioteca Umanistica dell'Università di Firenze (P.za Brunelleschi 4) il pomeriggio di martedì 8.

Infine, giovedì 10, un colloquio tra Martha Canfield e Vargas Llosa e nel quale saranno ripercorse le tappe della sua vita di scrittore, critico e giornalista, che si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio (P.za Signoria 2). A questo evento è possibile accedere solo su invito.

Fonte: Ufficio Stampa