Urologia e Nefrologia, convegno sulle nuove frontiere del trapianto renale a Firenze

Dal 4 al 5 novembre Firenze è protagonista internazionale per la chirurgia del trapianto renale con il convengo “new frontiers in kidney transplantation”, in programma allo Starhotels Michelangelo a partire dalle 10 di venerdì. Presiedono la due giorni fiorentina il professor Sergio Serni direttore della Chirurgia urologica robotica, mini invasiva e dei trapianti renali e il dottor Lino Cirami della Nefrologia dialisi e trapianto dell’Azienda ospedaliero – universitaria Careggi di Firenze.

L’evento con la presidenza onoraria del dottor Adriano Peris direttore dell’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) è organizzato dal Centro trapianto di rene di Careggi con la collaborazione dell’Urologia, Nefrologia, Genetica e Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliero universitaria fiorentina.

Al Careggi – ricorda Serni – dal 1991 sono stati eseguiti oltre 1250 trapianti di rene, con l’impiego di tecnologie innovative che sono diventate riferimento per tecniche chirurgiche sempre più diffuse come l’utilizzo della perfusione meccanica per la conservazione e rigenerazione del rene e l’impiego del robot chirurgico nel prelievo e nel trapianto renale sia da donatore vivente che da cadavere. Careggi – conclude Serni – è uno dei pochi Centri al mondo dove, negli ultimi 5 anni, la quota di trapianti renali da donatore cadavere eseguiti con tecnologia robotica ha raggiunto il 20% del totale.

Fra i saluti delle autorità all’apertura dei lavori, l’intervento del presidente dell’Ordine dei medici di Firenze Pietro Dattolo, del presidente della Società italiana di nefrologia (SIN) Stefano Bianchi, del segretario generale della Società italiana di urologia (SIU) Giuseppe Carrieri, del direttore generale di Careggi Rocco Damone, del direttore del dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell’Università di Firenze Francesco Annunziato.

Autori del programma scientifico dell’evento, accessibile anche da remoto: i dottori Vincenzo Li Marzi e Riccardo Campi della Chirurgia urologica robotica mini invasiva e dei trapianti renali di Careggi, con il contributo della Scuola di specializzazione in urologia dell’Università di Firenze diretta dal professor Andrea Minervini.

Fonte: AOU Careggi - Ufficio Stampa