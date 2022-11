Vestiti e giocattoli, migliaia di sequestri in tre operazioni a Lucca

Migliaia di prodotti tra giocattoli e capi di abbigliamento sono stati sequestrati negli ultimi giorni a Lucca dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Pisa, con il supporto dell’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale di Firenze, e dalla Polizia Municipale di Lucca, in collaborazione con il Gruppo locale della Guardia di Finanza.

L’attività è stata condotta nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra la Direzione Territoriale ADM per la Toscana e l’Umbria e il Comune di Lucca stipulato nello scorso mese di marzo per la prevenzione e la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, in particolare attraverso il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale.

Tre diverse operazioni antifrode condotte nelle giornate di domenica 30 e lunedì 31 ottobre 2022 hanno permesso di scoprire in tre temporary stores nel centro di Lucca migliaia di prodotti non conformi: giocattoli privi della marcatura CE quindi irregolari e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori così come disciplinato dalla Direttiva della Comunità Europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, e capi di abbigliamento anch’essi privi dell’obbligatorio marchio CE e dei cartellini riportanti le previste informazioni per i consumatori, quali provenienza e caratteristiche dei materiali di composizione, ai sensi del D.Lgs 194/1999.

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 4.243 oggetti per violazione del D.Lgs 54/2011 sulla sicurezza dei giocattoli e del D.Lgs 194/1999 sulle norme di riferimento dei prodotti tessili.

ADM, Polizia Municipale e Guardia di Finanza operano incessantemente a tutela della legalità e per la salvaguardia dei consumatori.