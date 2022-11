Volley Castelfiorentino, Under 18: partenza super

Pol. Tre Pietre - I'Giglio: 1-3 (10-25, 25-22, 24-26, 18-25)

Non poteva iniziare meglio il campionato dell'Under 18 UISP, squadra guidata da Elena Furiesi. Nella prima trasferta infatti le ragazze riescono a prevalere sulle padrone di casa in quattro set portando quindi a casa tre punti.

Il primo ha visto le ragazze di Castelfiorentino sempre in vantaggio e con parecchio margine (3-5, 8-16, 10-20). Tantissimi gli ace - come anche nel resto dell'incontro - o comunque buoni servizi che non hanno permesso alle avversarie di ricostruire efficacemente.

L'andamento dell'incontro cambia con delle sostituzioni mirate nella formazione di casa. Le nostre ragazze, lasciando anche calare l'attenzione dopo il risultato precedente, si fanno trovare impreparate e subiscono le rigiocate avversarie. Il punteggio resta comunque sempre equilibrato (5-5, 17-17, 22-22); è solo negli ultimi punti che tre errori consecutivi, due in attacco e uno in ricezione, concedono il set alla Pol. Tre Pietre.

Anche il terzo parziale comincia in parità con due ace da entrambe le parti. É dall'ottavo punto che le padrone di casa prendono il largo (11-8, 14-9), costringendo coach Furiesi a chiamare un tempo. Le parole dell'allenatrice funzionano e le ragazze ritrovano la concentrazione, iniziando la rimonta con un break di 5-0 costellato di ace.

Negli ultimi punti si ha il momento più emozionante di tutta la partita: I'Giglio riesce a tornare in parità con due giocate furbe e un muro porta al primo vantaggio (22-23); Tre Pietre non demorde e si porta al set point sfruttando il proprio centro (24-23), ma la grinta delle ragazze di Castelfiorentino non è da meno e con due scambi lunghissimi riescono a ribaltare il risultato e chiudere in proprio favore entusiasmando il pubblico.

I'Giglio inizia il quarto con 4 errori al servizio che portano ad una strigliata da parte dell'allenatrice (5-8). Il time out comunque ha l'effetto desiderato e le nostre riescono proprio grazie alle battute a conquistare il vantaggio che poi porterà alla vittoria.

Un buon inizio di campionato quindi per I'Giglio. Nonostante alcuni momenti di deconcentrazione le ragazze sono riuscire a sfruttare bene il servizio (23 ace in tutta la partita) e a fare qualche muro; un po' più discontinue in attacco, ma con la voglia di provare anche giocate non ancora perfezionate. Un bilancio quindi più che positivo per la prima gara.

Questa settimana sarà di riposo per l'U18, che tornerà in campo alla Palestra Enriques soltanto mercoledì 16 novembre contro l'ASPD Montelupo.

Fonte: Ufficio Stampa