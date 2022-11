A Empoli interventi di derattizzazione su tutto il territorio comunale

Proseguono gli interventi di derattizzazione su tutto il territorio comunale e molto importante, dal 10 novembre 2022, inizieranno i trattamenti di endoterapia contro la processionaria del pino sulle alberature presenti nelle aree verdi più sensibili, in base alle segnalazioni ricevute negli ultimi periodi, che non sono stati eseguiti per le elevate temperature del mese di ottobre.



Di seguito nel dettaglio tutto il programma di derattizzazione nelle zone interessate: martedì 8 novembre zona 2 - Carraia, Empoli città, Santa Maria, Avane, Pagnana, Marcignana, Pozzale/Casenuove e derattizzazione e monitoraggio infestanti al Centro Cottura; mercoledì 9 novembre zona 3A - Martignana, Monterappoli, Sant’Andrea/Fontanella, Ponte a Elsa, Brusciana; giovedì 10 novembre zona 3B - Bastia, Cerbaiola; Corniola; Pianezzoli, Terrafino; lunedì 14 novembre zona 1 - Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova, Empoli zona est.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa