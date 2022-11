Usavano auto del Comune per ragioni private, indagati funzionario e ex assessore

Un ex assessore e un funzionario comunale sono indagati per peculato a Campi Bisenzio. Nel pomeriggio del 2 novembre i carabinieri hanno notificato ai due l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'informazione di garanzia.

L’accusa mossa ai due è quella di avere utilizzato, in più occasioni e per ragioni personali, due distinte vetture del Comune di Campi Bisenzio, pur avendo la disponibilità dei mezzi per esclusive finalità d’ufficio.

L'ex assessore avrebbe usato l'auto per ragioni private ventidue volte tra il 24 ottobre e il 30 novembre 2021. L'avrebbe utilizzata per andare a casa o altri luoghi nei comuni limitrofi, facendo salire a bordo anche le figlie.

Sono ventidue le volte in cui avrebbe usato l'auto anche il funzionario comunale, spalmate tra il 1 ottobre e il 22 dicembre 2021, per coprire il tragitto tra il municipio campigiano e l'abitazione, situata in un altro comune del Fiorentino.

Al secondo dei due indagati è contestato anche il reato di falso, ex. art. 479 c.p., per aver falsamente attestato i motivi di servizio degli spostamenti oggetto di indagine sul libretto di marcia del veicolo.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.