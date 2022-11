Auto finisce in un negozio a Fucecchio, 61enne ferita

Con l'auto è finita proprio dentro a un negozio di vestiti. Poteva diventare una tragedia, ma non ci sono stati feriti gravi, solo tantissima paura.

A Fucecchio nella mattinata di oggi - giovedì 3 novembre - è avvenuto un particolare incidente all'incrocio tra via Nazario Sauro e piazza Montanelli. Per motivi ancora da chiarire un'utilitaria ha sbandato percorrendo via Sauro ed è finita proprio dentro un negozio, sfondando la vetrina.

Le immagini in arrivo da Fucecchio hanno fatto subito pensare al peggio. Per fortuna, però, nessuno è in condizioni critiche. Una donna di 61 anni è rimasta ferita dopo lo scontro ed è stato necessario l'arrivo dei sanitari inviati dal 118.

La 61enne è stata caricata sull'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio ed è stata portata in codice giallo in ospedale a Empoli. Ingenti i danni al negozio. Presente anche la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa.