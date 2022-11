Degrado alla stazione di Empoli, FdI chiede più forze dell'ordine

Sconcertante quello che si è verificato lunedì 31 ottobre, davanti alla stazione di Empoli, dove un

uomo, in evidente stato di alterazione, è salito sopra il cofano di un’auto, dando in escandescenza e

seminando il panico tra i passanti.

Fratelli d’Italia empolese stigmatizza l’episodio, il quale non è che l’ennesimo sintomo di una situazione di degrado che caratterizza, da tempo, non solo la zona della stazione, con le strade vicine, ma anche tutto il centro città.

Il giorno successivo, infatti, sempre in Piazza Don Minzoni, gli agenti del Commissariato di Empoli, su provvedimento della Questura di Firenze, hanno eseguito la chiusura temporanea di un negozio, teatro di ripetute risse, anche con armi da taglio, commesse da cittadini stranieri.

Gli interventi di maggior controllo su alcune zone critiche della città messi in atto dalle forze dell’ordine, in seguito alla riunione, avvenuta ad aprile 2022, del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica ed accolti con favore dal nostro partito e da tutta la cittadinanza, hanno sortito, purtroppo, un effetto solo temporaneo.

Questo è dipeso, sicuramente, dalla carenza di organico delle forze dell’ordine che operano sul territorio, ma anche e soprattutto dai numeri, ormai fuori controllo, di stranieri che risiedono sul nostro territorio in clandestinità, bivaccando in Piazza Don Minzoni e nelle vie limitrofe e vivendo di ogni tipo di illegalità.

Lo spaccio, le rapine, le risse, i furti di biciclette, nella stessa piazza Don Minzoni, sono all’ordine del giorno. Per non parlare, poi, della situazione di degrado e di conseguente pericolo per la sicurezza pubblica denunciata, da qualche anno, dai residenti di via XI Febbraio. Pochi i pedoni, poche le persone che collocano l’auto nel parcheggio multipiano o che frequentano l’adiacente giardino pubblico, divenuti ostaggio di giri di spaccio, di regolamento di conti, nonché divenuti discariche di rifiuti a cielo aperto.

La situazione di degrado che si vive nel centro è, ormai, sotto gli occhi di tutti ed è sentita con urgenza dalla cittadinanza. La sicurezza di Empoli è un tema che è stato dimenticato, troppo a lungo, dalla nostra

amministrazione comunale, la quale non sembra, neppure, essere consapevole di quanti stranieri vivono sul territorio.

Per Fratelli D’Italia il tema deve diventare centrale. Questo vuol dire, anzitutto, chiedere al Governo guidato da Giorgia Meloni di aumentare l’organico delle forze dell’ordine, ma vuol dire, anche, un maggior coordinamento tra l’amministrazione comunale e le forze di polizia, volto ad individuare, con controlli incrociati, le presenze di stranieri clandestini.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli