Firenze premia i 15 nuovi ambasciatori della città

Il 4 novembre alle 18 nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio si terrà la sesta edizione dei Florence Ambassador Award, l'evento che accende i riflettori sulla meeting industry fiorentina attraverso i suoi protagonisti e le personalità che contribuiscono al suo successo, con la premiazione degli Ambassador della città di Firenze, nomi del mondo accademico e professionale che si sono impegnati per favorire l'acquisizione di congressi ed eventi con ricadute importanti sull’indotto economico di Firenze.

Di seguito i nomi delle personalità che saranno premiate:

- Stefano Mancuso, responsabile LINV - Laboratorio di Neurobiologia Vegetale, Università degli Studi di Firenze

- Agostino Monorchio, professore ordinario di Campi Elettromagnetici dell'Università degli Studi di Pisa, IEEE Fellow

- Riccardo Saccardi, responsabile SODc Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale - A.O.U. Careggi

- Rino Rappuoli, direttore scientifico Fondazione Biotecnopolo, Siena

- Maria Grazia Pizza, responsabile preclinica presso GSK Vaccines Institute for Global Health, Siena

- Alberto Reatti, professore associato Dipartimento Ingegneria dell'Informazione, Università degli Studi di Firenze

- Domenico D'Ugo, direttore UOC Chirurgia Generale, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli , IRCCS – Roma; direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, UCSC -Roma; Federate of the American College of Surgeons , FACS; past-president SICO, Società Italiana Chirurgia Oncologica; president ESS, European Society of Surgical Oncology

- Andrea Minervini, direttore del Dipartimento di Urologia Oncologica, Mini invasiva e Andrologica, AOUC Firenze

- Dario Manfellotto, presidente nazionale della Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi)

- Anna Sapino, presidente SIAPeC IAP

- Valentina Borgese, responsabile Formazione e Progettualità SIAPeC IAP

- Filippo Cavallo, professore di Robotica Biomedica, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Firenze

- Barbara Gualco, professoressa Sezione di Scienze Medico-Forensi, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli studi di Firenze

- Gianni Bartoli, professore ordinario Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Firenze

Premio alla carriera

- Maria Cristina Dalla Villa, founder ENIC Meetings & Events

La manifestazione è promossa dal Comune di Firenze, in collaborazione con Destination Florence Convention and Visitors Bureau e Firenze Fiera Congress and Exhibition Center, ed è sostenuta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Fonte: Ufficio stampa