Halloween di controlli nella Valdichiana senese: due patenti ritirate, denuncia per spaccio

Controlli nella Valdichiana senese durante la notte di Halloween hanno visto schierate numerose pattuglie dei carabinieri di Montepulciano in servizi per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti e abuso di alcol. I militari hanno controllato 21 veicoli e identificato 73 persone nel corso dell'attività, concentrata soprattutto a Chianciano Terme. Due le persone trovate alla guida in stato di ebbrezza, alle quali è stata ritirata la patente di guida. Per uno dei due è scattata la denuncia a causa dell'alto livello di alcol nel sangue.

Dai controlli inoltre sono state rinvenute e sequestrate diverse tipologie e quantità di sostanze stupefacenti, tra le quali 8 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. Per questo una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio e un'altra è stata segnalata amministrativamente alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Come sottolineato infine dai carabinieri, gli indagati sono al momento solo indiziati di delitto, la loro posizione sarà definitivamente vagliata in sede di giudizio.