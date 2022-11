I'Giglio, prima vittoria dell'U14: sconfitta Empoli

Seconda trasferta e prima vittoria per la squadra di Elena Furiesi, un ottimo risultato raggiunto con il contributo di tutte le atlete.

Le ragazze dell'Under 14 già dal primo set hanno iniziato a prendere il largo e mostrare attenzione e furbizia (2-7, 8-16). In poco tempo si portano sui 20 punti con un grande distacco, trovando anche la fiducia per provare qualche giocata dal centro. Purtroppo questa velocità nel chiudere il parziale ha portato anche ad una eccessiva convinzione: più deconcentrate e meno ordinate in campo, le nostre iniziano a subire le battute avversarie oltre a regalare diversi attacchi out (12-5). Per fortuna le ragazze riescono a ritrovare il ritmo e attuano una bella rimonta che dal 20-15 costringe le padrone di casa ai vantaggi, infine chiusi in favore proprio di quest'ultime. Ma ormai la squadra biancorossa ha ritrovato il mordente e gli ultimi due set sono quasi a senso unico: nel terzo delle buonissime battute (6 ace) e la tenacia in difesa portano le avversarie a sbagliare, mentre le nostre non si fanno pregare in attacco (4-10, 11-20); la fiducia acquisita in attacco e al servizio si mostra anche nel quarto e ultimo parziale (4-10, 7-20).

Una partita quasi dominata dalle nostre ragazze, seppur con quella défaillance nel secondo set: non bisogna mai dare per scontato il risultato e soprattutto mai sottovalutare gli avversari. Nella pallavolo basta poco per ribaltare un risultato, quindi è necessario che la squadra impari a spingere sempre come gli ultimi due set.

Nel complesso è stata una buonissima prova, importante per il morale e in cui c'è stata la possibilità di dare spazio a tutte le giocatrici.

Ad attendere l'Under 14 adesso è di nuovo una trasferta, questa volta molto più difficile in quanto ad ospitare le nostre sarà la Stella Rossa, squadra di Scandicci al momento a punteggio pieno con solo un set perso. L'appuntamento è fissata a sabato 5 novembre alle 15.30.

Fonte: Ufficio stampa