Inaugura Il Salottino di Santa Croce, luogo di cultura in pieno centro

Sabato 29 Ottobre in corso Mazzini al civico 82 di Santa Croce sull'Arno, è stato inaugurato "Il salottino di Santa Croce”, un luogo dedicato alla cultura.



Tra le presenze a questo appuntamento, sono intervenuti: il sindaco Giulia Deidda e gli assessori Elisa Bertelli e Simone Coltelli così come Benedetto Squicciarini, fiduciario della Condotta Slow food di San Miniato, Giacomo Gozzini di Confcommercio zona Cuoio e Laura Bilancieri, presidente Ccn Santa Croce sull’Arno.

Giada Masoni, la proprietaria del fondo e fautrice di questo spazio, ci racconta che “Il Salottino di Santa Croce” si propone come luogo dove artisti di svariati generi, pittori, scultori, scrittori, fotografi, musicisti e oratori, avranno la possibilità di mostrare, di parlare e di far ascoltare le loro opere.



Il Salottino è a disposizione dei singoli cittadini così come delle associazioni che vorranno proporre iniziative a scopo culturale o che vorranno sfruttare le sue potenzialità come luogo d'incontro “fosse anche per un appuntamento pomeridiano per la degustazione di un buon tè pomeridiano con conversazione!”



Il programma



Sabato 5 Novembre ore 18:30

presentazione del libro DEUS est MACHINA?

dello scrittore DIVIER NELLI in collaborazione con la libreria Colibrì.



Domenica 27 Novembre ore 18:00

“AperiOperetta" con la Soprano SIMONETTA PUCCI accompagnata dal pianista DAVID BOLDRINI ed una esposizione di abiti di scena a cura di MASSIMO POLI costumista della Sartoria Teatrale di Firenze.



Sabato 3 Dicembre ore 17:00

opening della scultrice e pittrice PAOLA DANIOLO che presenterà due delle sue installazioni

dal titolo: PENSARE LE COSE e LA MACCHINA ANTROPOGENICA - FILOSOFIA DELL'ANIMALITÀ

Ogni appuntamento si concluderà con l’aperitivo di ANTONIO MINISSALE alias “II Pizzaiolo Imbruttito” che delizierà tutti i presenti con prodotti di rigorosamente siciliani.