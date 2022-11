Lega Gambassi Terme, eletto segretario Marco Manuelli: "Più importanza ai piccoli comuni"

In un clima fiducioso e speranzoso nell'operato del nuovo Governo della Repubblica Italiana dove la Lega è al vertice di 5 Ministeri importanti (Infrastrutture e Trasporti con Matteo Salvini, Economia e Finanze con Giancarlo Giorgetti, Istruzione e Merito con Giuseppe Valditara, Affari Regionali e Autonomie con Roberto Calderoli e Disabilità con Alessandra Locatelli senza dimenticare il ruolo del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari), si è svolto ieri 2 novembre il Congresso comunale della Sezione di Gambassi Terme della Lega per Salvini Premier, presieduto dal Consigliere Nazionale ANCI, Marco Cordone, anche membro del Coordinamento provinciale di Firenze del Carroccio.

L'assemblea degli iscritti ha eletto all'unanimità Marco Manuelli, attualmente Consigliere comunale della cittadina termale, Segretario di Sezione ed il Consiglio Direttivo, composto da Luigi Palchetti, Manuel Olmucci, Anna Maria Perazzo e Francesca Chiaravalloti. Nel suo intervento, il neo Segretario Manuelli ha sottolineato tra l'altro che per quanto riguarda la tutela dell'Ordine pubblico e la Sicurezza dei cittadini, va incrementato l'organico della Polizia Municipale, attualmente in gestione associata all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, perché non è possibile che un'area vasta importante com'è l'Empolese Valdelsa di circa 170mila abitanti, possa contare solo su poco più di 80 unità della Polizia locale anche se, burocrazia permettendo, sono previste a breve alcune assunzioni; non c'è libertà senza sicurezza, con tutto quello che ne consegue.

Il Presidente del Congresso, Marco Cordone, componente del Coordinamento provinciale, ha ribadito l'importanza dei piccoli Comuni come Gambassi Terme, in un'ottica di area vasta dato che circa il 40% della popolazione toscana vive nei cosiddetti piccoli Comuni, ed in questo contesto ha confermato il pieno appoggio della Lega alla costituzione del Tribunale di Empoli e dell'omonima Procura della Repubblica, soprattutto per avere servizi giudiziari più vicini alla cittadinanza. "Per quanto riguarda le mie competenze, mi muoverò in Sede di ANCI Nazionale, in questo senso; sono oltre 15 anni che per conto della Lega, a livello istituzionale, mi interesso delle problematiche legate all'insediamento e alla gestione degli Uffici giudiziari nel territorio dell'Empolese Valdelsa" ha concluso Cordone che insieme ai partecipanti al Congresso ha deciso di intitolare la Sezione della Lega di Gambassi Terme al compianto Mauro Olmucci.

Fonte: Lega per Salvini Premier - Sezione comunale di Gambassi Terme