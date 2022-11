Marijuana da casa ai giardini, un arresto per spaccio a Prato

Ieri i carabinieri di Prato hanno arrestato un 28enne, di origine nordafricana disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini l'uomo, pregiudicato per reati della stessa natura, aveva allestito in casa sua nella frazione Mezzana un centro per spacciare droga, destinata anche a ragazzini frequentatori del parco del quartiere. Gli accertamenti dei militari sono partiti proprio dal controllo dei genitori sui figli, che nei giorni scorsi avevano notato movimenti sospetti al parco giochi, segnalati subito ai carabinieri.

Nella serata di ieri dopo le 22 i militari hanno eseguito la perquisizione domiciliare, trovando 250 grammi di infiorescenze di marijuana contenute all'interno di una busta di cellophane a sua volta collocata in un barattolo pieno di polvere di caffè, per evitare che i vicini di casa sentissero l'odore, e 190 bustine di varie dimensioni per il confezionamento delle dosi, oltre che una bilancina elettronica di precisione. Il tutto, per un valore stimato di 2.900 euro, è stato sequestrato e per il 28enne è scattato l'arresto ed è stato condotto presso il carcere di Prato, a disposizione dell'autorità giudiziaria.