MeTe, piccole guide turistiche crescono: prosegue la raccolta fondi in Casentino

Prosegue fino all’8 novembre la raccolta fondi per sostenere il progetto MeTe per l’inclusione dell’associazione Crescere, promosso con il sostegno dei soci attivi Coop del Casentino nell’ambito dei progetti Pensati con il Cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie. Grazie al grande impegno dell’associazione e dei soci attivi Coop, il progetto ha già superato il primo traguardo di 5.000 Euro - ricavati dalle iniziative sul territorio e dalle donazioni su Eppela - che la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppierà così da permettere l’avvio del progetto. Gli eventi sul territorio hanno visto la partecipazione di tanti cittadini che hanno dato una prima generosa risposta all’appello solidale. I risultati della prima fase della campagna sono stati presentati questa mattina, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso il Centro l’Accordo di Subbiano, alla presenza di Faustina Bertollo, presidente dell’associazione Crescere e di Sara Biagi, Vicepresidente della Fondazione Il Cuore si scioglie.

In vista degli ultimi giorni di campagna, l’associazione Crescere e i soci Coop del territorio rilanciano l’impegno con nuove iniziative in programma per raggiungere il secondo traguardo di altri 2.500 Euro che, se raggiunto, verrà anche questo raddoppiato dalla Fondazione Il Cuore si scioglie. Oltre che con una donazione su Eppela e con la partecipazione alle iniziative in calendario, è possibile contribuire al progetto anche acquistando i prodotti segnalati dedicati al progetto nei punti vendita Coop di Bibbiena e Subbiano.

Il progetto

Il progetto MeTe per l’inclusione è finalizzato a organizzare attività ludiche e di formazione capaci di far conoscere ai più giovani la storia del proprio territorio attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione. Attraverso la raccolta fondi, l’associazione si mobilita per dare ai ragazzi un’opportunità di crescita che passi attraverso la scoperta delle caratteristiche e dell’identità del proprio territorio. Conoscenza che i ragazzi, una volta diventati vere e proprie piccole guide turistiche, illustreranno alla cittadinanza attraverso vari strumenti, fra cui la narrazione sui podcast. Tutto il materiale prodotto sarà messo a disposizione degli enti che ne faranno richiesta.

La campagna Pensati con il Cuore

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Un modo per mettere al centro il territorio e tutte le associazioni che, facendo comunità, si impegnano sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, dell’inserimento professionale dei soggetti svantaggiati, del contrasto alla ludopatia e della scoperta del territorio per i più giovani. La raccolta fondi, ripartita lo scorso 29 settembre e aperta fino all’8 novembre, è dedicata a cinque nuovi progetti: A tutto sport (Lucca), Gioco scaccia gioco (Valdarno Fiorentino, Montevarchi, San Giovanni Valdarno), La salute nel Laria (Valdiserchio Versilia), MeTe per l’inclusione (Bibbiena e Subbiano), Un laboratorio agroalimentare inclusivo per il Mugello (Borgo San Lorenzo, Vicchio).

La storia di Pensati con il cuore

Ad oggi sono oltre 1,4 milioni gli euro raccolti, per 96 progetti lanciati e tutti finanziati dal 2017. Alcune decine di migliaia le persone raggiunge, di cui oltre diecimila hanno donato sulla piattaforma Eppela, dove da quest'anno le associazioni potranno presentare autonomamente la propria candidatura.

Fonte: Coopfirenze - Ufficio stampa