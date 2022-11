La Montelupo di domani passa dai cittadini. Il piano per sciogliere i nodi irrisolti

La Montelupo del futuro disegnata con il Piano Operativo Comunale, lo strumento che assieme al Piano Strutturale Intercomunale (formato con gli altri comuni di Empoli, Vinci, Capraia e Limite e Cerreto Guidi e di orizzonte ventennale) darà la forma di un'area abitata da circa 90mila persone.

Oggi la presentazione del percorso partecipativo in collaborazione con Sociolab, con appuntamenti che mirano all'inclusione dei cittadini, del mondo del lavoro e dei professionisti di zona.

Come afferma la legge, il Piano Operativo Comunale stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, sia nelle aree costruite (centri abitati e aree produttive) che nel territorio aperto (comprese le aree agricole).

Contiene prescrizioni che sono legalmente vincolanti rispetto alla possibilità del privato di apportare modifiche all’interno delle aree di sua proprietà.

Montelupo Fiorentino per la sua storia è già stata modellata con il profondo cambiamento apportato nei decenni scorsi, quando la dismissione delle fabbriche portò a ripensare quei volumi in ottica residenziale, dando vita al territorio che conosciamo, con un'identità forte nonostante luoghi di impatto come la vicina Firenze.

A 25 anni di distanza, la riqualificazione degli edifici esistenti è avvenuta capillarmente e in maniera diffusa sul territorio, mentre tra gli interventi più complessi rimangono da qualificare il 7% delle aree a residenza e servizi e l'8% di quelle produttive. Montelupo non sarà stravolta ma l'amministrazione si farà carico di risolvere i problemi ancora irrisoli.

Le aree più problematiche sono queste. Quella della ex Fanciullacci attraverso un progetto che fa capo al PNRR. Il volume sarà ridotto e ci sarà spazio anche per luoghi legati al sociale. Nel medio periodo si lavorerà al recupero e alla riqualificazione della stazione ferroviaria con il raddoppio del parcheggio scambiatore e la possibilità di mettere in sicurezza la propria bici prima di montare sul treno. Altre aree sono di più difficile risoluzione, come quella Bitossi Gres a Samminiatello. Dovrà nascere anhe una nuova viabilità tra la ss67 e via Gramsci, oltre a pensare un nuovo parcheggio alla ex Giusti.

Tra gli obiettivi del prossimo futuro anche il censimento degli edifici costruiti prima del 1954, così da capire la portata e il valore del patrimonio architettonico di valore del comune.

La formazione del Piano Operativo è complessa e il comune ha scelto di avvalersi di un gruppo di professionisti esterni già individuato, di cui il referente è l’architetto Giovanni Parlanti con il supporto dell'Ufficio di Piano (ovvero un gruppo di tecnici e professionisti interni al comune). Sarà nominato un Garante per l’informazione e la partecipazione ed è stata individuata un’azienda che curi l’intero percorso partecipativo.

Il percorso di partecipazione “Disegniamo il territorio”

L’Amministrazione di Montelupo Fiorentino, con il supporto metodologico di Sociolab - cooperativa esperta in processi di partecipazione e comunicazione in ambito di pianificazione - promuove il percorso di partecipazione “Disegniamo il territorio” per favorire l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse locale nella fase di redazione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC)

Il primo appuntamento è l’evento di lancio e presentazione previsto per il 10 novembre alle ore 18.00 in diretta sulla pagina facebook del Comune: pensato per tutta la cittadinanza con una formula innovativa e altamente interattiva per interagire e fare domande su obiettivi, temi, attività proposte e, grazie alla presenza dei facilitatori e delle facilitatrici di Sociolab, iniziare a dare suggerimenti concreti sul futuro del territorio comunale.

Sono poi previsti 4 laboratori partecipati con il coinvolgimento di cittadini, tecnici e portatori di interesse in attività diversificate e finalizzate a individuare indicazioni condivise e il più possibile operative sulle trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti tenuto conto degli obiettivi della pianificazione strutturale.

Gli appuntamenti

Montelupo in bicicletta: laboratorio itinerante sotto forma di “Giro ciclistico di Montelupo”, previsto per sabato 19 novembre con ritrovo al parcheggio del Campo Sportivo di Fibbiana, in via del Campo 24 alle ore 10.00.

Città della produzione: tavolo di confronto aperto ai rappresentanti delle categorie economiche e del mondo del lavoro. Previsto per giovedì 1 dicembre alle ore 18.00 presso il palazzo comunale.

Città verde: tavolo di confronto rivolto a cittadini e stakeholder per riflettere sul tema ambientale e sul ruolo strategico svolto dalla pianificazione urbanistica nella costruzione di politiche di contrasto e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Si terrà nel 2023 fra febbraio a marzo.

Officina spazio pubblico: momento di riflessione aperto a tutta la cittadinanza sul tema dello spazio pubblico. Tramite il format del contest fotografico, si chiederà ai partecipanti di raccontare per immagini lo spazio pubblico, i luoghi che vengono utilizzati in tal senso e le modalità di fruizione. A partire da quegli elaborati, che verranno esposti nell’ambito di una mostra pubblica, verrà scelto uno tra gli spazi fotografati dai cittadini e su di esso realizzato un laboratorio ispirato alle pratiche di urbanismo tattico, che consiste in una serie di azioni realizzate direttamente dai partecipanti per trasformare temporaneamente lo spazio e prefigurare indirizzi e criteri qualitativi da inserire nella normativa del Piano. Data da definire

Tavolo di traduzione tecnica: due incontri pensati per promuovere il confronto tra gli ordini professionali e l’Ufficio di Piano, chiamato a redigere le norme tecniche del POC. Il Tavolo si riunirà all’inizio e al termine del percorso, in modo da confrontarsi sugli indirizzi contenuti nell’avvio del procedimento e poi sulla bozza di apparato normativo destinata all’adozione.