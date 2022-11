Prostituzione a Quarrata, arrestati protettore e maitresse

Una donna è stata arrestata e un uomo fermato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L'operazione dei carabinieri è avvenuta a Quarrata. I militari hanno trovato annunci su siti di incontri a pagamento, accompagnatrici ed escort, legati a giovani tutte di origini cinesi. Ad aver inserito gli annunci una cinese che gestiva i contatti telefonici e le mail, riscuotendo anche i pagamenti dei clienti in cambio di vitto e alloggio delle giovani. Tramite le testimonianze di alcuni clienti e il sequestro dei telefoni, è stato accertato che partecipava alle attività della casa chiusa anche un uomo cinese. Era lui a riscuotere i compensi per le prestazioni, monitorando anche gli appuntamenti con un impianto di videosorveglianza installato nella casa chiusa.

Su richiesta della Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale di Pistoia ha emesso un'ordinanza per l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti della donna arrestata in flagranza di reato e ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo fermato, sussistendo il fondato pericolo di fuga dello stesso. Per questo è stato trasferito in carcere. L'appartamento è stato posto sotto sequestro così come i soldi, i cellulari e altro materiale di interesse per le indagini.