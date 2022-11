Ricercato per fatti del 2005, arrestato in un hotel a Fauglia

A Fauglia i carabinieri hanno arrestato una persona a carico della quale era stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, da parte della Corte di Appello di Firenze. In particolare, i Carabinieri, durante un controllo di routine tra gli ospiti di una struttura ricettiva del luogo, rintracciavano tale persona, ricercata dall’inizio del mese precedente, notificandole il provvedimento conseguente ad una procedura giudiziaria intrapresa da Autorità estere in ordine ai reati di truffa e falso, commessi nell’anno 2005. In questo caso è stato disposto l’accompagnamento in carcere.