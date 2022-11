Rompe fioriere a Castiglioncello, incastrato dal cellulare perso in strada: denunciato

Nella notte del 14 ottobre avrebbe danneggiato numerose fioriere lungo la vecchia Aurelia a Castiglioncello, alcune delle quali del Comune e altre di proprietà di esercizi pubblici della zona. Individuato il responsabile, un 36enne di Mantova, è stato denunciato dai carabinieri di Castiglioncello.

Dopo i danneggiamenti, a seguito di segnalazioni per frammenti di vasi sparsi sulla strada potenziale pericolo anche per i passanti, sul posto sono intervenuti i militari. Durante il sopralluogo la mattina seguente al fatto, i carabinieri hanno ritrovato un cellulare. Da quel momento sono partite le indagini e tramite gli accertamenti svolti sul telefono, i militari hanno ricostruito il legame tra il suo proprietario e i danneggiamenti, arrivando fino al 36enne di Mantova, già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi sul territorio nazionale.

Inoltre i carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune e di alcuni esercizi commerciali, riuscendo ad individuare il volto del presunto autore dei danneggiamenti. Il confronto tra i frame estrapolati dalle telecamere, i dati anagrafici dell'intestatario del telefono cellulare e un profilo social, ha consentito ai carabinieri di procedere alla denuncia in stato di libertà dell'uomo e alla proposta del foglio di via obbligatorio dal comune di Rosignano Marittimo.