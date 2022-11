Scippo al mercato di Monsummano, arrestata e condannata 30enne

Scippa il portafogli dalla borsa di una donna al mercato settimanale di Monsummano Terme. Per queto una 30enne, notata da un'ambulante lo scorso lunedì, è stata bloccata prima dalla municipale e poi portata per l'arresto alla stazione dei carabinieri. Dalla perquisizione è emerso il portafoglio con soldi e documenti della vittima. Dopo l'arresto per furto aggravato, la giovane è stata giudicata per direttissima. Su di lei è giunta la condanna a 1 anni e 4 mesi di reclusione, il divieto di dimora nella provincia di Pistoia e il pagamento di 620 euro di multa.