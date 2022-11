Tartufonie San Miniato, 4 concerti durante la Mostra Mercato

I concerti domenicali di Tartufonie, organizzati dal Coro «Monsignor Cosimo Balducci», ritornano con la loro undicesima edizione per accompagnare la 51ª Mostra-Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato. Quattro appuntamenti, nelle domeniche 13, 20 e 27 novembre, costituiscono il cartellone di Tarufonie 2022, manifestazione patrocinata dall’Amministrazione Comunale, dalla Diocesi di San Miniato, dalla Fondazione San Miniato Promozione, dalla Pro Loco di San Miniato, dall’Associazione Cori della Toscana e realizzata con il Sostegno del Consiglio regionale della Toscana.

I concerti, due specificamente legati al canto corale e due strumentali, tutti a ingresso libero, si terranno nella Chiesa Cattedrale, nel Santuario del SS. Crocifisso e nell’Oratorio della Misericordia.

Tartufonie nasce nel 2010 dal bisogno di promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo e relazionale, con il preciso intento di avvicinare e sensibilizzare le persone alla pratica del canto corale. La manifestazione è cresciuta negli anni e si rinnova senza fatica grazie all’entusiasmo degli organizzatori, ma non solo. Ogni edizione si presenta sempre più ricca di proposte diverse ed è capace di coinvolgere un pubblico ampiamente eterogeneo. Questa undicesima edizione poi si distingue in particolare dalle altre per la precisa scelta, in occasione dei festeggiamenti in corso quest’anno per la ricorrenza del 40° anniversario della fondazione del Coro, di affidare esclusivamente ai musicisti e ai cantori della compagine sanminiatese tutte le esibizioni in cartellone. Questi saranno dunque nel dettaglio i concerti offerti al pubblico:

Domenica 13 novembre, alle ore 16:30, il primo appuntamento di Tartufonie nella Chiesa Cattedrale con un concerto omaggio al compositore belga Cesar Franck nel bicentenario della nascita, tenuto all’organo dal maestro Matteo Venturini.

Domenica 20 novembre, per la seconda domenica di Tartufonie, la rassegna di musica sacra dal titolo Cori in Città, che ogni anno torna a ripetersi, con grande successo di pubblico, sotto lo splendido soffitto ligneo della Cattedrale per onorare la memoria di Santa Cecilia (patrona dei musicisti e dei cantori), la cui festa liturgica cade il 22 novembre. La manifestazione canora, giunta alla sua sedicesima edizione e in adesione al Progetto “CantInsieme Santa Cecilia” dell’Associazione Cori della Toscana, è inserita nel cartellone del Festival Nazionale di Musica Sacra “Voci per Santa Cecilia”, promosso da FENIARCO, la federazione che raccoglie le associazioni regionali corali. Protagonisti della rassegna, oltre al Coro «Monsignor Cosimo Balducci», guidato dal maestro Pietro Consoloni, saranno il Coro Polifonico Minatori Santa Barbara di Massa Marittima, diretto dal maestro Maurizio Morgantini, e il Coro Polifonico Rodolfo Del Corona, proveniente da Livorno, diretto dal maestro Luca Stornello.

Domenica 27 novembre gli ultimi due appuntamenti con la musica di Tartufonie 2022. Il primo, fissato per le ore 16, vedrà esibirsi nella cornice suggestiva del Santuario del SS. Crocifisso, che custodisce un crocifisso ligneo del XIII secolo ritenuto miracoloso, il quartetto vocale del Coro «Monsignor Cosimo Balducci». Sotto l’alta cupola di questa sontuosa chiesa, luogo non solo d’arte, ma anche di fervente devozione popolare, in un ambiente dotato di un’acustica ottimale, che diffonde suoni corposi e avvolgenti, risuoneranno, sotto la direzione del maestro Consoloni, le voci di Vittoria Licostini (soprano), Silvia Verucci (contralto), Cristiano Benedetti (tenore) e Marco Ferrini (basso), che eseguiranno un programma musicale, prevalentemente a cappella, dedicato alla figura della Madonna e legato al tema della croce, costituito da laudi spirituali, mottetti polifonici e arie sacre, quest’ultime accompagnate all’organo dal maestro Matteo Venturini.

Il concerto di chiusura di Tartufonie, invece, avrà luogo alle ore 17:30 nel delizioso ex Monastero della Ss. Trinità, conosciuto come Oratorio della Misericordia, con il pianista M° Leonardo Ricciarelli, che proporrà un excursus pienamente romantico da Schumann a Debussy.

Come già avvenuto negli anni precedenti, Tartufonie sarà ancora una volta una nuova occasione di incontro per rendere viva la città di San Miniato, attraverso non solo la musica ma anche la riscoperta di luoghi suggestivi che la città offre, talvolta riservati e appartati, e per questo sconosciuti al grande pubblico, che meritano invece di essere valorizzati, visitati e vissuti: uno tra tutti proprio l’Oratorio della Misericordia, in cui sono conservati degli affreschi, uno del XIV secolo raffigurante la Madonna col Bambino e altri di Cosimo Ulivelli, un pittore di scuola barocca. La chiesa, detta della Misericordia, fu concessa alla Confraternita di Misericordia di San Miniato nel 1818. In essa sono contenute anche opere di pittori del ‘900, figli illustri della terra di San Miniato, come Bissietta (pseudonimo di Giuseppe Fontanelli) e Dilvo Lotti, la cui arte viene spesso associata alla corrente dell’Espressionismo Europeo; inoltre sono presenti le opere di altri artisti locali contemporanei: Luca Macchi e Sauro Mori.

In concomitanza con la Mostra-Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato il Coro «Monsignor Cosimo Balducci» rinnova poi anche il consueto appuntamento con la pesca di beneficenza a punti per autofinanziarsi, che sarà nuovamente allestita in via IV Novembre, al numero civico 21 (accanto al Caffè Centrale), con il seguente orario di apertura: sabati e domeniche dalle ore 10 alle 19.

Info corobald@libero.it