Uffizi chiusi per Ognissanti, Fp-Cgil: "Senza addetti aperture non garantite"

Non più tardi di 7 mesi fa avevamo denunciato con numeri alla mano la situazione drammatica in cui versano gli istituti della cultura nella nostra città.

Oggi assistiamo all’ennesima polemica sulla mancata apertura delle gallerie degli Uffizi lo scorso 31 ottobre. Ma qualcuno i numeri degli addetti li ha davvero visti?

Nello scorso marzo, dicevamo, i numeri erano i seguenti: le gallerie degli Uffizi registravano una riduzione degli addetti pari allo -17% (meno di 66 addetti, passando da 381 a 315). I numeri proprio perché tali non possono e non debbono essere interpretati, i numeri dicono che senza addetti non è più possibile garantire tutte le aperture che il museo garantisce quasi 365 giorni all’anno.

Questi numeri nascondono la perdita di professionalità nella gestione diretta dei beni culturali, e il crescente ricorso al lavoro precario non garantisce più la ‘stampella’ alla quale il Mic si è appoggiato per troppo tempo in questi anni.

Serve un piano di assunzioni straordinario che dia risposte in termini strutturali a supporto dell’offerta di fruizione del nostro patrimonio culturale, e che recuperi i posti di lavoro persi negli anni.

Fonte: Fp-Cgil Firenze