"Una legge per i presepi", a Pontedera la Toscana in confronto

L’appuntamento è per sabato 5 novembre, a partire dalle ore 15, presso l’auditorium del Museo Piaggio, con un importante momento di confronto e di ascolto da parte della Regione Toscana, a cui sono invitati amministrazioni, associazioni, presepisti e tutto il mondo che ruota intorno al presepe, con lo scopo di fare emergere dal basso elementi utili alla stesura di una legge per i presepi. L'obiettivo è quello di conservare, rilanciare e valorizzare la tradizione.

L’Associazione Nazionale Città dei Presepi, continuando il lavoro di Terre di Presepi, iniziato più dieci anni fa, sta infatti portando avanti tante iniziative cercando di porre la massima attenzione al mondo presepiale e, per questo, si propone di iniziare un iter legislativo affinché i buoni propositi e le buone pratiche che si sono sviluppate negli anni possano rimanere anche per il futuro. In questo la Regione Toscana ha dato la disponibilità a lavorare per arrivare a una prima stesura della legge in continuità a quanto è stato realizzato negli anni.

Il programma dell'incontro di sabato, dopo i saluti del Presidente della Fondazione Piaggio Riccardo Costagliola e del sindaco di Pontedera Matteo Franconi, prevede la partecipazione di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e di Antonio Mazzeo presidente del Consiglio Regionale. Interverranno Federico Eligi dell’Ufficio di Presidenza della Regione Toscana con il coordinamento di Simona Rossetti, Marco Gherardini e Fabrizio Mandorlini per l’Associazione Nazionale Città dei Presepi.

Ricordiamo che Pontedera accoglierà, sabato 12 novembre, il corteo delle Natività e dei presepi viventi più lungo d’Italia, che torna per il secondo anno consecutivo, con inizio a partire dalle ore 15. La manifestazione sarà preceduta dal lenzuolo della pace lungo quasi un chilometro e realizzato dai ragazzi, dalle scuole, dalle associazioni e dai presepisti di tutta Italia per la pace nel mondo.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa