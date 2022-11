Unità nazionale e Forze armate, a Montespertoli cerimonia con gli studenti

Domani, per il 4 novembre, “Giorno dell’Unità nazionale” e “Giornata delle Forze armate” il Comune di Montespertoli ha organizzato due momenti diversi per ricordare e rendere onore ai sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria.

Venerdì 4 novembre il ritrovo è alle ore 10:00 alla Scuola Secondaria di I Grado “R. Fucini”. Con gli studenti si formerà un corteo per la deposizione della corona di alloro in via Guido Martini. Interverrà il Sindaco Alessio Mugnaini e il Maggiore in Congedo E. I. Giulio Cesare Bucci.

Il corteo si sposterà poi al Cimitero del capoluogo per depositare una corona al Monumento ai Caduti.

Domenica 6 novembre alle ore 9:30 sarà deposta la corona d’alloro da parte del Sindaco e della Giunta Comunale alla lapide a Lucignano. Proseguendo poi per la messa nel capoluogo alla Chiesa di Sant’Andrea alle ore 11:00. Successivamente sarà deposta la corona in piazza del Popolo, al Monumento ai Caduti e si concluderà la cerimonia con l’intervento delle autorità locali.

In piazza del Popolo sarà presente la nuova Filarmonica Amedeo Bassi.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Montespertoli