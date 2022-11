Unità nazionale e Forze Armate, giovani protagonisti il 4 novembre a Fucecchio

Trasmettere ai giovani i valori della memoria e dell’unità nazionale ricordando il sacrificio di tutti coloro che sono caduti. È questo il messaggio che l’amministrazione comunale vuole lanciare ai più giovani in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre.

Quest'anno la celebrazione per ricordare la vittoria della Prima Guerra Mondiale e il sacrificio dei caduti, si svolgerà in due momenti: alle ore 9 a Fucecchio, presso il Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre, mentre alle 10.30 si sposterà a Galleno presso il Monumento ai Caduti in piazza della Chiesa. Ad entrambe le cerimonie parteciperanno le alunne e gli alunni delle scuole di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa