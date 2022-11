Viola gli arresti domiciliari, finisce in carcere

A Pisa i carabinieri hanno arrestato una persona. Nello specifico, la persona arrestata, già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, in diverse occasioni, non ha rispettato la misura e pertanto, il Giudice a seguito delle segnalazioni invitate dai militari operanti, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari. Disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di Pisa.