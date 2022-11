Professoressa e politica, se ne è andata a 76 anni Adriana Miniati

Professoressa, ma anche attiva in politica, nel sindacato e nella difesa della sua categoria. Empoli piange Adriana Miniati, scomparsa a 76 anni. Per anni ha insegnato italiano, storia, latino e greco al liceo, in special modo al Liceo Pontormo.

Miniati era nata a Pisa, si era trasferita a Roma, dove si è laureata alla Sapienza e in seguito è tornata in Toscana, insegnando per tantissimi anni allo scientifico di Empoli. Lì è stata una delle professoresse più longeve in una stagione che ha formato molti degli amministratori locali e dei politici regionali dei nostri giorni.

Ricordata come una colonna del Pontormo, come una delle insegnanti più amate nel liceo empolese, Miniati è stata anche per molto tempo nel direttivo Flc-Cgil. Un'altra sua grande passione è stata la politica, dato che Adriana Miniati ha legato il suo nome al Partito della Rifondazione Comunista, arrivando a far parte del direttivo nazionale.

La piangono il fratello, il figlio, la nuora, i nipoti e una generazione di studenti e studentesse del Pontormo. La salma è esposta alle cappelle dell'ospedale di Empoli fino alle 11 di sabato 5 novembre, quando ci sarà la benedizione e il trasferimento al cimitero di Pisa.