Mancano poco più di due settimane all'inaugurazione di Empoli Città del Natale 2022 ma la macchina promozionale è già stata avviata con delle anticipazioni succose su come cambierà volto il centro storico.

Il 19 novembre infatti sarà illuminata l'attrazione principale in piazza Farinata degli Uberti: la ghianda luminosa più grande d'Italia. L'altro punto di interesse sarà la ruota panoramica, come già accaduto per Firenze.

Le altre novità annunciate anche con dei volantini nei negozi dell'associazione Centro Storico Empoli troviamo nuove grandi installazioni luminose, la Casa magica di Ciuchino, simbolo della città, e la Casa delle Mascotte.

Rimarranno le grandi installazioni applaudite negli anni come il Magico Mondo di Babbo Natale, il luna park natalizio, i mercatini e le proiezioni sui palazzi, il Mattoncini Village e il trenino turistico.

Infine, in piazza Farinata sarà programmata la grande nevicata nei giorni di Natale fino all'8 gennaio.