Frontiera Ucraina: al cineclub Arsenale di Pisa il nuovo libro di Strazzari

Martedì 8 novembre alle ore 18, presso il cineclub Arsenale di Pisa (Vicolo Scaramucci 2), Francesco Strazzari, professore ordinario dell’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna, presenta il suo ultimo libro ‘Frontiera Ucraina. Guerra, geopolitiche e ordine internazionale’ (ed. Il Mulino, 2022), un’analisi del conflitto tra Russia e Ucraina come guerra di frontiera per l’ordine internazionale. Dialogano con l’autore Francesca Mannocchi, giornalista de La Stampa e autrice di reportage in zone colpite dalla guerra, Nicola Melloni, Visiting Professor presso la Munk School of Global Affairs dell'Università di Toronto, Kateryna Pishchikova, Associate Research Fellow presso ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) e Silvio Pons, professore ordinario della Scuola Normale Superiore di Pisa.

La guerra di confine per un nuovo ordine internazionale

Fin dall’inizio del conflitto in Ucraina, Francesco Strazzari ha svolto un importante lavoro per comprendere a fondo le motivazioni della guerra e per analizzare le possibili conseguenze sul piano della geopolitica internazionale. In questo libro, Strazzari analizza la guerra nel cuore dell’Europa da molteplici prospettive. In un mondo segnato da aspiranti potenze impegnate nella competizione per l'egemonia, vale la pena tornare a interrogarsi, oggi, sui meccanismi di ridefinizione violenta di confini, sfere di interesse e influenza, gerarchie postcoloniali e retaggi imperiali. La guerra in Ucraina segna in profondità non solo le dinamiche regionali, ma anche le relazioni internazionali. Scrivendo nel vivo delle offensive militari, a sei mesi dall'inizio dell'invasione russa, l'autore sviluppa un'analisi del conflitto come guerra di frontiera per l'ordine internazionale, intervenendo nel dibattito su cause, effetti e sfide. Il libro getta luce sulla dimensione ideologica della razionalità geopolitica, soffermandosi sul potere strutturante della violenza bellica e sulle sottostanti tensioni fra sovranità, nazionalismi ed ambizioni neoimperiali. In un quadro internazionale segnato da crescente competizione geostrategica, che sembra relegare la pace a tema latente, Frontiera Ucraina esplora criticamente la genealogia e i profili di escalation di un conflitto nel quale l'invasore è un regime-potenza nucleare che, avendo sbagliato i calcoli, ritiene di poter esistere solo se mostra determinazione nell'assumersi grandi rischi.

