In cima alla Cupola, i calcianti di Parte Rossa accompagneranno Brando

Un bambino di quasi 9 anni con difficoltà motorie, di nome Brando, salirà sulla Cupola del Brunelleschi nella Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze. Ad accompagnarlo nella sua impresa ci saranno i calcianti di Parte Rossa di Santa Maria Novella.

L'iniziativa di solidarietà si svolgerà domenica 6 novembre, dalle ore 8. Organizzata dai calcianti, per l'occasione saranno vestiti con gli stessi costumi che vengono usati nel torneo di giugno per il Calcio Storico. In tutto saranno circa 10 i calcianti che faranno salire al piccolo Brando i 463 scalini, fino alla cima della Cupola del Brunelleschi, che dal centro spicca sul panorama della città.