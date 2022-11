Kickboxing, a Castelfiorentino i Campionati regionali

Domenica 6 Novembre si terranno i Campionati regionali di Kickboxing a Castelfiorentino, al

Palazzetto dello Sport di viale Roosevelt dalle 10.

“Non è la prima volta che Castelfiorentino ha l’onore di ospitare i Campionati regionali di Kickboxing (light contact, kicklight, foint fight e kick jitsu), ma ogni volta è come fosse la prima. Siamo emozionati anche perché è la prima volta che il regionale può essere svolto senza restrizioni” commenta Stefano Cinci, Maestro di Kickboxing della Polisportiva I’Giglio.

Cinci ha esperienza pluriennale nel settore e nell’insegnamento dello sport: allena atleti di interesse nazionale tra i quali Andrea Bucalossi (unico toscano in Nazionale) che, a breve, parteciperà ai Campionati Europei in Turchia. Il Maestro Cinci aggiunge: “la buona organizzazione svolta negli anni precedenti dalla Polisportiva I’Giglio è stata premiata con i numeri di quest’anno. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuto anche mettendo a nostra disposizione uno splendido palazzetto, tenuto in modo esemplare”.

Menzioniamo infine, ma non per importanza, una persona che è sempre stata il motore di eventi come questo insieme al Maestro Cinci, ovvero Moreno Sanità il cui contributo, anche quest’anno, risulta fondamentale. Entrambi auspicano ad una buona riuscita dell’evento e ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno ricordando che l’ingresso sarà libero.