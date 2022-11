Matteo Gualemi di Etrusco Biliardi conquista il titolo italiano

Matteo Gualemi trionfa in finale, in Trentino, contro Gaetano Romeo con il risultato di 2-1. In semifinale, Gualemi (da anni testimonial e punta di diamante di Etrusco Biliardi, azienda di eccellenza toscana) ha sconfitto “a goriziana” il campione del mondo in carica Andrea Quarta.

Una gara giocata ad altissimi livelli, con grande agonismo, e che ha dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutte la qualità e il prestigio di Matteo Gualemi, campione del mondo nel 2015 e campione europeo nel 2017 nella specialità 5 birilli.

Ancora un successo importante, dunque, significativo e degno di nota per Etrusco Biliardi e per il suo patron Cesare Mosti, da oltre 50 anni firma storica dei più prestigiosi tavoli da biliardo a livello europeo, ma dal cuore toscano.

