Navigator, i sindacati: "Regione Toscana disponibile a prorogare i 70 lavoratori"

"Ieri Felsa-Cisl, Nidil-Cgi e UilTemp hanno incontrato la Regione Toscana per confrontarsi sulla vertenza Navigator. Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per il destino di questi Lavoratori altamente specializzati che hanno garantito, anche durante i difficili anni della pandemia, la piena operatività dei servizi per l’impiego. In quella sede i sindacati hanno chiesto all’Assessora competente Alessandra Nardini e ai tecnici regionali se ci fosse disponibilità ad una proroga dei Navigator".

Così Silvia Casini (Felsa Cisl), Filippo Bellandi (Nidil Cgil) e Luciano Calemme (UILTemp).

"La Regione dimostrando sensibilità e responsabilità sociale si è detta disponibile ad una proroga fino a fine anno dei circa 70 Navigator ancora in forza, ritenendo utile la loro presenza in attesa che si esauriscano le procedure concorsuali relative alle politiche del lavoro.

A tal riguardo la Regione ha poi evidenziato lo sforzo sostenuto bandendo 7 concorsi negli ultimi tre anni al fine di potenziare gli organici dei Centri per l’Impiego. Lunedì si svolgerà inoltre una sessione straordinaria in seno alla commissione Lavoro e Formazione della Conferenza Stato Regioni e in quella sede si saprà esattamente quali regioni sono disponibili alla proroga.

A fronte della disponibilità e della volontà della Regione Toscana e di altre Regioni di avvalersi delle professionalità e dell’esperienza acquisite da questi lavoratori, non sarebbe comprensibile né accettabile che il Ministero del Lavoro non mettesse in campo con urgenza gli strumenti per garantire la proroga di questi lavoratori".

Fonte: Ufficio Stampa