Nuove entrate nelle contrade di San Casciano

Tutti per uno e uno per tutti. O meglio ogni contrada lancia una sfida con se stessa e le altre in gara per la conquista delle chiavi del Castello di Santo Cassiano. Torna lo spirito solidale di una comunità unita dal volontariato culturale per mettere in piedi e costruire l'evento dell'anno: il Carnevale medievale sancascianese. E insieme alla voglia di progettare e lavorare in rete, dopo la parentesi pandemica, ogni contrada fa riaffiorare la grinta, l'entusiasmo, il desiderio di esprimere in termini drammaturgici, teatrali e artistici la propria chiave di lettura del Medioevo, e perché no anche il sogno possibile di primeggiare nell'edizione 2023 della ricca kermesse in programma il 26 marzo del prossimo anno.

I numerosi volontari delle cinque contrade Gallo, Cavallo, Giglio, Leone e Torre sono già al lavoro, si ritrovano nel loro capannone, uno spazio comune individuato dalla giunta Ciappi grazie all'accordo con Alia Servizi ambientali che ha concesso il capannone in comodato d'uso gratuito, elaborano idee, proposte per rendere la rievocazione storica di San Casciano rigorosamente in costume ancora più originale, interessante e attrattiva. L'associazione delle Contrade Sancascianesi, capitanata da Ilena Cappelli, si prepara alla creazione artigianale di uno degli eventi più attesi e amati da cittadini e visitatori. All'opera, ognuno nella propria interpretazione di simboli, leggende, atmosfere, temi, fatti e accadimenti ispirati al periodo medievale, sono i capicontrada Andrea Castrucci per la Torre, Andrea Paliotto per il Cavallo, Alessio Batistini per il Leone, Giulio Nesi per il Giglio e Larissa Frosali per il Gallo. “Siamo felici di poter accogliere nell'associazione i due nuovi capicontrada di Giglio e Gallo - dichiara la presidente Ilena Cappelli - quest'anno abbiamo rinominato anche il consiglio con la partecipazione di cinque membri attivi che svolgeranno specifici compiti nell’organizzazione dell'evento, chi si occuperà della parte burocratica, chi curerà la sezione tecnica legata alla gestione del magazzino, chi è stato incaricato di tenere i rapporti di collaborazione con le associazioni e creare una rete con il territorio”. I nuovi membri del consiglio sono Daria Ratano, Martina Secci, Emilio Magazzini, Francesca Bianconi e Gianni Ciriello. Altri due volontari entrati in carica nel rinnovo del consiglio sono Alessandro Bandinelli e Antonio Di Lorenzo. Dal sindaco Roberto Ciappi, che alcuni anni fa ha ideato e ispirato la nascita dell’evento, giungono i migliori in bocca al lupo a tutte e cinque le contrade per la prossima edizione del Carnevale medievale sancascianese.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa