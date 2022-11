La storica Taccetti di Montelupo entra nel Gruppo Florence

Il Gruppo Taccetti, azienda familiare fondata nel 1954 con sede a Montelupo Fiorentino in Toscana, attiva nella produzione di calzature formali di lusso da donna, si unisce a Gruppo Florence, il primo polo produttivo integrato in Italia al servizio del fashion luxury, che arriva così a 20 aziende leader nelle lavorazioni altamente specializzate.

Forte di una tradizione manifatturiera che affonda le sue radici già dal 1880, il Gruppo Taccetti fino ad oggi condotto dai fratelli Carlo e Giovanni, rappresenta una delle realtà più conosciute e apprezzate nel settore di riferimento. Fin dalla sua nascita, l’azienda ha saputo coniugare sapienza artigianale e innovazione tecnologica, veicolata dalle esperte mani dei suoi 270 dipendenti. Con l’ingresso in Gruppo Florence, Stefano e Francesca, quarta generazione della famiglia, prenderanno le redini dell’azienda in qualità di amministratori delegati, proseguendone la secolare tradizione di competenza e affidabilità.

Radici nel passato, ma sguardo rivolto al futuro, il Gruppo Taccetti è alla costante ricerca di nuovi stimoli per veicolare al meglio i valori del Made in Italy, un modus operandi che ha consentito all’azienda, negli anni, di espandere il proprio portfolio clienti non solo nel Bel Paese, ma anche in Europa, Stati Uniti, Giappone e Russia. Taccetti, con una capacità produttiva di 2.000 paia di calzature al giorno e 410.000 l’anno, più 150.000 paia che si aggiungeranno una volta inaugurato il quinto stabilimento, per dimensione è una delle maggiori realtà manifatturiere che si sono unite a Gruppo Florence.

L’intero ciclo produttivo di Taccetti parte sin dall’acquisto diretto dei pellami e dei materiali fino allo sviluppo prodotto che viene affidato alle sapienti mani dei suoi artigiani, che li trasformano, in calzature di lusso, dedicate a donne sofisticate ed eleganti. Savoir-faire e innovazione sono al servizio dei più illustri marchi del luxury fashion famosi in tutto il mondo.

Ad oggi le aziende che hanno abbracciato filosofia e obiettivi di Gruppo Florence oltre a Gruppo Taccetti, sono Maglificio Leonello Spagnol, Maglificio Erika, Calzaturificio Lorenza, Calzaturificio Novarese, Officina Ciemmeci, Facopel, Luciano Barbetta, Confezioni CAM, Confezioni Elledue, Frediani, Parmamoda, Pigolotti, Metaphor, Antica Valserchio, Emmegi,

Manifatture Cesari che si sono unite alle tre aziende fondatrici di Giuntini, Ciemmeci, Mely’s maglieria.

Francesco Trapani, Presidente di Gruppo Florence ha dichiarato: “Con l’ingresso di Taccetti, Gruppo Florence raggiunge un traguardo importante: siamo orgogliosi che venti aziende abbiano deciso di abbracciare l’obiettivo di promuovere ulteriormente i valori del Made in Italy nel mondo. Un traguardo raggiunto in soli due anni, frutto di un progetto ambizioso, nato nel 2020 dall’idea di riunire le migliori realtà manifatturiere italiane del lusso, per accompagnarle in un percorso di crescita imprenditoriale e confronto costruttivo per sviluppare fondamentali sinergie”.

Attila Kiss, CEO di Gruppo Florence ha così aggiunto: “Gruppo Florence è alla costante ricerca di aziende che credano nell’efficienza, nella qualità e nella sostenibilità quali fil rouge di un percorso imprenditoriale improntato al successo. Taccetti rappresenta il perfetto connubio tra competenza artigianale e innovazione costante: una comunione di intenti che ci vede entusiasti di accogliere un gioiello di nicchia con una lunga tradizione famigliare”.

Giovanni Taccetti ha concluso: “L’ingresso in Gruppo Florence rappresenta per noi un’importante tappa nel percorso di crescita della nostra azienda, una realtà storica a conduzione familiare capace di evolversi nel tempo e cogliere le giuste opportunità per conferire un valore aggiunto al know how artigianale che ha sempre contraddistinto Taccetti”.

Fonte: Gruppo Florence