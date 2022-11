Tradizioni Popolari, a Montespertoli il convegno dell'Empolese Valdelsa

Si apre la seconda edizione del Convegno scientifico per lle Tradizioni Popolari dell’Empolese – Valdelsa. Domani, Sabato 5 Novembre, presso il Centro per la Cultura della Vite e del Vino “I Lecci” a Montespertoli avrà luogo la rassegna dedicata alla storia e alle tradizioni popolari di un territorio, quello dell’Empolese Valdelsa connotato da tratti identitari profondi legati alla cultura popolare e immateriale.

L’evento dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione delle tradizioni locali legate ai ritmi della natura, all’enogastronomia e alle feste del mondo contadino è organizzato dal Centro di Ricerca per le Tradizioni Popolari in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio (Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, Gruppo ‘900, Circolo Fotografico FermoImmagine, Comunità del Cibo di Montespertoli).

Il Centro di Documentazione, presieduto da Daniela Mancini, porta avanti ormai da anni un progetto che unisce gli undici comuni del territorio sotto il segno della ricerca, della documentazione e dell’archiviazione di tradizioni, riti, beni immateriali e demoetnoantropologici. Dal maggio 2015 quando venne costituito il Comitato Promotore il Centro è divenuto oggi una realtà istituzionale, inaugurando la nuova sede presso Cerreto Guidi lo scorso anno. Come spiega Daniela Mancini, Presidente del Centro:" Questo convegno, negli intenti del Gruppo Dirigente ma anche interpretando la volontà degli 11 Sindaci dell'Empolese-Valdelsa co-Fondatori e sostenitori del "Progetto collettivo per il recupero, la promozione e la conservazione delle Tradizioni popolari dell'Empolese-Valdelsa”, vuole essere il momento per promuovere una fruizione sempre più ampia di questa nuova Istituzione culturale”.

Le linee tematiche del convegno, definite da Rossana Ragionieri, Coordinatrice del Comitato Scientifico, affrontano i passaggi storici di riti, consuetudini, tratti sociali ed economici delle comunità rurali che rappresentanti di una storia locale come a tutto il territorio. Durante l’evento che sarà aperto al pubblico dalle 16 si succederanno gli interventi delle autorità cittadine e dei dirigenti del Centro. Si alterneranno poi: canti e costumi popolari, racconti e fotografie, le relazioni di esperti come i professori Fabio Dei, Fabrizio Franceschini, Alessandro Bencistà, gli interventi del pubblico in una positiva interazione.

Come dichiara Alessandra De Toffoli, assessore alla Cultura e alle Tradizioni Popolari: “Attraverso una sinergia di intenti è stato possibile proporre un ricco programma che rende omaggio e racconta il nostro passato. Lo scopo è quello di far conoscere le tradizioni popolari in quanto elemento costitutivo dell’identità e della specificità storica locale per costruire comunità sempre inclusive e consapevoli”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa