Stava viaggiando in bicicletta quando è stata urtata da un'auto, che peraltro non si è fermata a soccorrerla, mentre percorreva piazza Matteotti. Questo l’incidente che ha coinvolto una donna di 83 anni, questo pomeriggio a Pietrasanta, la quale ha riportato un trauma cranico commotivo e la frattura del femore, rendendo necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale di Cisanello.