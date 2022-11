A Firenze convegno su cybersicurezza e protezione dati

Una giornata di approfondimenti sul rapporto fra cybersicurezza e protezione dei dati personali da un punto di vista normativo e applicativo. Organizzata da Fondazione CESIFIN "Alberto Predieri", ente strumentale di Fondazione CR Firenze, si terrà a Palazzo Incontri, martedì 8 novembre, dalle 9.00 alle 18.00.

Nello spazio digitale la cybersicurezza e la protezione dei dati personali sono tra loro indissolubilmente interconnesse. L’effettività della tutela dei dati personali si fonda infatti su un’efficace implementazione della sicurezza cibernetica da parte dei titolari dei dati (pubblici e privati). Le misure di cybersicurezza sono in alcuni casi alla base dell’infrastruttura critica che protegge i dati stessi, salvaguardandone così integrità, confidenzialità e riservatezza.

Un rapporto, tuttavia, non privo di tensioni. Questo perché vi sono casi nei quali le misure di sicurezza informatica determinano un impatto diretto sul diritto alla protezione dei dati personali. Ciò avviene quando, ad esempio, le applicazioni di cybersicurezza richiedono un dettagliato monitoraggio dei trattamenti finalizzato a rilevare anomalie e turbative, nel senso che si può determinare l’acquisizione e l’analisi di enormi quantità di dati personali, creando così i presupposti per delicate e problematiche operazioni di mediazione tra cybersicurezza e privacy.

Il Convegno si propone d’indagare il tema dalla prospettiva delle pubbliche amministrazioni e delle imprese chiamate ad orientarsi in tale articolato quanto complesso scenario tecnico e normativo sia di livello nazionale che sovranazionale.

Saranno presenti la Rettrice Università di Firenze Alessandra Petrucci, il Rettore della Scuola IMT di Lucca Rocco de Nicola, tra gli altri nei panel, i vertici del Garante per la protezione dati personale, Presidente Pasquale Stanzione e Vice Presidente Ginevra Cerrina Feroni e dell’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Direttore Roberto Baldoni e Vicedirettore Nunzia Ciardi; ancora presenti i vertici di importanti e innovative realtà imprenditoriali del settore della sicurezza informatica. Per prenotazioni e per consultare il programma completo visitare il sito cesifin.it.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa