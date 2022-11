Basket Castelfiorentino batte in casa Pistoia

Il fattore campo torna ad essere decisivo. Nel secondo impegno casalingo il Basket Castelfiorentino porta a casa la seconda vittoria stagionale dopo quella contro l’Affrico. Stavolta a farne le spese è il Wolf Basket Pistoia, che al PalaGilardetti si arrende in volata per 52-46. Una vittoria importante per le ragazze di coach Jacopo Giusti, che arriva a risollevare il morale dopo i due passi falsi lontano da casa, a Prato e a San Giovanni Valdarno.

Pronti, attenti, via e sono le ospiti a tentare per prime la fuga. Pistoia mette la testa avanti e, di fatto, la manterrà fino a metà della frazione finale. L’avvio di gara è in salita per le gialloblu che si trovano ad inseguire chiudendo la prima frazione sul -7 (12-19). Nel secondo quarto, nonostante i tentativi castellani di avvicinarsi, il Wolf difende il vantaggio accumulato e si va negli spogliatoi sul 24-31. L’inerzia non gira neppure al rientro dall’intervallo, quando è ancora Pistoia ad avere saldo il controllo del match, tanto che al 30′ il tabellone segna 34-43. Ma nell’ultima frazione le gialloblu ribaltano completamente la gara: alzano l’intensità in difesa e approfittano del black out ospite per piazzare il break decisivo. Così, con un parziale di 18-3, passano a condurre e scappano verso il secondo acuto stagionale.

Prossimo impegno sabato 12 novembre alle ore 18 sul parquet della Pallacanestro Femminile Firenze.

BASKET CASTELFIORENTINO – WOLF BASKET 52-46

Tabellino: Banchelli 11, Baldinotti 3, Lucchesi 7, Bellantoni 5, Gonzato 15, Ammannati 2, Aramini 3, Caparrini 6, Tortorelli, Andries, Pepi ne. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 12-19, 24-31 (12-12), 34-43 (10-12), 52-46 (18-3)

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.



Fonte: Abc - Ufficio stampa