Biblioteca, Sezione Ragazzi: gli appuntamenti a Empoli

“La biblioteca come piace a te” di novembre entra nel vivo. Una nuova settimana creativa aspetta bambine, bambini, ragazze e ragazzi, senza dimenticare gli adulti negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini di via dei Neri, 15, a Empoli.

Dalle sferruzzanti, a una nuova Ora del racconto dedicata alle feste di compleanno, alle amiche Api, alle letture sotto i baffi, al tanto atteso ‘Ti regalo un giorno da bibliotecario’. A rendere più ricca la settimana anche tre presentazioni di libri da non perdere.



Ecco le attività della prossima settimana:



Lunedì 7 novembre ore 15.30 - Nuovo appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” e le super creative sferruzzanti, nei locali della biblioteca. Tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo dei ferri e filo. Per partecipare scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattare il numero 0571 757840.

Martedì 8 novembre ore 17 – L'Ora del Racconto. Buon compleanno a te! Feste, torte e candele da soffiare. Letture ‘dolci’ a tema festa di compleanno in compagnia dei libri preparati per voi nella Torre del racconto. (3-7 anni) su prenotazione.

Giovedì 10 novembre ore 17 – Leggere sotto i baffi. Letture, musica e dintorni. Avete già incontrato il misterioso personaggio con i baffi che legge libri, suona strani strumenti e..? (6-10 anni) su prenotazione.

Sabato 12 novembre ore 17 e ore 18 - Ti regalo un giorno da bibliotecario! #Bimbimbiblio. Vuoi vivere un momento magico? Prova l'esperienza di essere bibliotecario per un giorno! (7-10 anni) su prenotazione.



Continuano gli incontri del ciclo dedicato a ‘Le Api amiche preziose’: sabato 12 novembre, appuntamento al Cenacolo degli Agostiniani, alle 17, su ‘L’apicoltura. Un pomeriggio per scoprila e parlarne insieme’, dedicato a tutti coloro che vorranno conoscerla e approfondire il tema. A guidare i presenti in questo universo prezioso, Davide Cristofori, apicoltore. Al termine dell’incontro spazio a una degustazione a base di miele.



PRESENTAZIONI DI LIBRI - Venerdì 11 novembre ore 18 - Tommasina Materozzi presenta alla Casa della Memoria il libro “La politica è donna. Memoria di una ragazza ribelle”; sabato 12 novembre, alle 18, per il ciclo ‘Empolichescrive’, Marco Bigazzi presenta alla Casa della Memoria il suo ultimo libro “La storia più incredibile che conosco” e domenica 13 novembre, alle 17.30, al Cenacolo degli Agostiniani, viene recuperato l’incontro con la scrittrice Rosella Postorino e il suo libro ‘Io, mio padre e le formiche. Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani, a cui seguirà la presentazione delle attività dell'associazione Amici della Biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli e tesseramento anno 2022/2023. Una occasione per conoscerla e magari pensare di farne parte. La serata si concluderà con un aperitivo ‘musicato’ con il duo El Tegas y Darios (voce, chitarra e contrabbasso).

Per informazioni e contatti: amicibibliofucini@gmail.com, oppure seguire il profilo Facebook Associazione Amici della Biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli.



FOCUS TI REGALO UN GIORNO DA BIBLIOTECARIO #BIMBIMBIBLIO - Torna a grande richiesta Bimbimbiblio: vuoi vivere un momento magico? Vorresti essere bibliotecario per un giorno? Se il vostro desiderio è sempre stato quello di calarvi nei panni dei bibliotecari e sperimentare il lavoro dietro al banco di una biblioteca, questo è l'appuntamento che fa per voi. E che cosa farete? Aiuterete i bibliotecari a etichettare i libri, riordinarli sugli scaffali, realizzare le vetrine e molto altro ancora. La bibliotecaria Antonella Toso, accompagnerà i partecipanti in questa nuova avventura, spiegando loro i trucchi del mestiere. Per questa bella esperienza, la sezione ragazzi è stata appositamente sistemata "a misura di bambino" per rendere questo momento unico ancora più confortevole e spontaneo.

L'iniziativa questa volta è dedicata ai bambini dai 7 ai 10 anni ed è organizzata in due torni da un'ora.

Qualche ‘anticipazione’ a questo link: https://fb.watch/fSEN5wzI-a/ .



Info e prenotazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it; 0571 757873



LE VETRINE - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” sarà dedicata a partire dalla prossima settimana alla castagna, ai funghi e ai frutti dell’autunno. Tanti libri e film a tema vi aspettano. Invece, la vetrina della Sezione Ragazzi sarà allestita con libri selezionati dai piccoli bibliotecari per un giorno di “Ti regalo un giorno da bibliotecario #bimbimbiblio” dal titolo ‘La scienza. Tra flora e fauna’.

La vetrina dei dvd sempre della Sezione ragazzi avrà film "da paura" a tema brivido, avventura e scoperta, come anche quella dei libri da ragazzi ospiterà tanti titoli dedicati ad Halloween e alle letture paurose.



GLI ORARI - L’orario della Sezione Ragazzi è: lunedì – venerdì 10-19 e sabato 9-13 16-20. Mentre, l’orario in vigore per la Sezione generale della biblioteca è: lunedì – venerdì 9-20 e sabato 9-13 16-20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa