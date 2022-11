Biblioteche di Vinci, tante iniziative per bambini e bambine

Tante iniziative nelle biblioteche per bambini, ragazzi e famiglie di Vinci. Il 9 novembre, alla biblioteca dei ragazzi di Sovigliana, dalle 17 alle 18.30 ci sarà l'evento 'A scuola di dinosauri”, per bambini dai 3 ai 7 anni. Previsto anche un laboratorio creativo.

Il 12 novembre, alla biblioteca civica e con inizio alle 10.30, spazio a 'Adesso ti prendo!', storie e racconti che lasciano il fiato sospeso: l'evento è sempre riservato alla fascia di età 3-7 anni.

Il 26 novembre la biblioteca civica ospita alle ore 10.30 'Arte a tutto tondo', in questo caso per bambini dai 7 agli 11 anni: i partecipanti saranno catapultati nel mondo dell'artista Fernando Botero e guidati a riconoscere le caratteristiche delle sue opere. Sarà anche possibile realizzare una piccola scultura attraverso la manipolazione dell'argilla.

Il Comune organizza anche eventi dedicati ai piccolissimi da 0 a 36 mesi. Gli appuntamenti rientrano nel ciclo 'Storie per tutti i sensi', viaggi narrativi e sensoriali che portano a giocare con la magia delle stagioni. Il 16 novembre (ore 17.30) è in programma 'Autunno scricchiolante': esperienze sensoriali si mischieranno a letture di libri, con lo sfondo di una magica stagione come l'autunno. Il 15 dicembre (ore 17.30) spazio a 'Soffice come la neve', una viaggio alla scoperta dell'inverno tra libri e silenzio, tra neve e profumi di cioccolata calda.

“Vinci da sempre dedica grande attenzione ai bambini – ha spiegato la vicesindaca e assessore alla cultura Sara Iallorenzi -. Iniziative per i piccolissimi fino a 36 mesi, altre iniziative per bambini fino a 11 anni. Per stimolare e invogliare a scoprire”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa