Castello di Barberino, parte la Ztl invernale

Prende il via la fase di attuazione della Ztl invernale nel centro storico di Barberino Val d’Elsa. È entrata in funzione una nuova modalità di accesso al castello valdelsano, valida fino al 31 maggio 2023. Il divieto di transito alle auto è stato istituito dalle ore 20:00 alle ore 7:30 mentre si potrà entrare e circolare regolarmente nella fascia diurna. E' quanto è stato previsto dall'ordinanza emessa dalla Polizia locale dell'Unione comunale le Chianti Fiorentino. I residenti potranno sostare senza limiti di orario con l'esposizione del tagliando mentre i non residenti con disco orario 1 h dalle 8:30 alle 12:30 e nella fascia 14:30-19:30.

Il provvedimento esclude i veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno, i veicoli delle Forze dell'ordine, della Polizia locale, della Polizia giudiziaria, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, nonché autoambulanze, veicoli di vigilanza, mentre possono circolare senza permesso i velocipedi, i veicoli adibiti alla pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti urbani, i veicoli del servizio postale. L'accesso è garantito inoltre ai veicoli elettrici, ai taxi, agli autoveicoli a noleggio con conducente, a veicoli rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide o di associazioni per assistenza, ai veicoli di aziende che distribuiscono prodotti farmaceutici e quelli che accompagnano gli ospiti delle strutture ricettive presenti nella ZTL. Come da programma, sono entrati in funzione anche i varchi elettronici che monitorano e controllano gli accessi abusivi nei centri storici di Barberino Val d'Elsa e San Donato in Poggio.

“E’ scattata una nuova fase della modalità di regolamentazione dell’accesso al centro storico che abbiamo introdotto in forma sperimentale tenendo conto delle esigenze dei cittadini e in uno spirito di condivisione con chi il borgo lo vive e vi opera nella quotidianità e chi lo riscopre e lo visita come meta di vacanza – spiega il sindaco David Baroncelli - un percorso che abbiamo avviato con l'obiettivo di conciliare le necessità dei residenti e dei visitatori e gestire al meglio le condizioni di fruibilità e il progetto di valorizzazione dell’area del castello medievale, uno dei più pregiati del patrimonio nazionale dal punto di vista storico-artistico e architettonico”. “Il nostro impegno è quello di monitorare i vari passaggi di questa nuova versione invernale, nata da un percorso di ascolto della nostra comunità – fa sapere – e proseguire nel lavoro di completamento della variante urbanistica che ci permetterà di realizzare i parcheggi al servizio del centro storico di Barberino Val d’Elsa”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa