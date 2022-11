Conclusi i lavori a Montespertoli in via Mandorli

Si sono appena conclusi i lavori annuali di asfaltatura di un tratto di via Mandorli, ai margini del capoluogo di Montespertoli. Le lavorazioni avvengono a valle degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati lungo la viabilità, che comprendono lo sfalcio dei cigli stradali nel tratto fino all’impianto di gestione dei rifiuti di Casa Sartori nonché la sistemazione delle fossette stradali. Tutti gli interventi sono a carico di ALIA Servizi Ambientali SpA e fanno parte dell’accordo sottoscritto tra quest’ultima e il Comune di Montespertoli nel 2020: la convenzione, infatti, prevede – oltre a € 700.000 per gli investimenti di messa in sicurezza della viabilità di Anselmo – la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale di accesso al polo impiantistico di Casa Sartori. Per questa ragione il Comune di Montespertoli ha concordato il progressivo rifacimento del manto d'usura di via Mandorli, scaglionando gli interventi su ciascuna annualità sulla base delle risorse disponibili e sulle esigenze di sicurezza stradale. In particolare, l'asfaltatura di quest'anno riguarda il tratto immediatamente precedente quello oggetto di intervento nel 2021, al fine di dare continuità al manto stradale in una porzione di strada che aveva necessità di investimenti.

“L'accordo con ALIA funziona e ci consente di avere la viabilità perimetrale a Casa Sartori correttamente manutenuta e con garanzie d'investimento su più annualità – commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha le deleghe ai Lavori Pubblici e all'Ambiente. “Contiamo che, anno per anno, la viabilità di via Mandorli possa qualificarsi con manto stradale rinnovato e regimazione delle acque sempre più efficace” conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa