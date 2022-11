Costanza Dainelli espone le sue tele a Palazzo Ghibellino

Sabato 5 Novembre alle ore 17 si inaugura la mostra di Costanza Dainelli al Palazzo Ghibellino di Piazza Farinata a Empoli; rimarrà aperta fino a Domenica 13.

Nuova socia del Circolo Amatori Arti Figurative, così Costanza si presenta:

“Mi chiamo Costanza Danielli vivo in Toscana da 22 anni sono pittrice per passione. Ho iniziato a dipingere grazie ad un percorso personale iniziato circa sette anni fa scoprire pian piano chi sono i miei “alleati” e farmi accompagnare da loro è stato ed è fondamentale. Direi salvifico. Dipingere diventa ogni volta una sorta di primo appuntamento, mentre stendo i colori mi chiedo: e ora che succederà?

Ogni volta che guardo le tele dipinte, vedo e sento altro rispetto a quello che ho dipinto diverso dal momento in cui l'ho creata mi sono chiesta come può essere possibile. Jeffrey Thorney scrisse: sai cosa devi fare davanti a un quadro astratto? Vedere ciò che tu vedi.

Nel dipingere ho dato forma alla libertà di espressione tramite i colori è vero ma non solo, il movimento che accompagna il pennello o un altro strumento diventa, con il braccio e poi con la mano, da rigido piano piano fluido e più morbido.”

Una avventura “curativa” la sua che nella pittura astratta ha trovato emozioni ed occhi nuovi; Il mondo dei colori è un pianeta da esplorare, come una nuova Natura, una natura che tramite la vista ci fa immergere in noi stessi. Fu colpita dalle opere dell’ Action painting di Pollock e di Mark Rothko, inspiegabilmente attratta dalla libertà assoluta della stesura cromatica in cui il protagonista è il gesto della mano, del braccio intero fino alla caduta casuale del colore; un fare archetipico di gesti ancestrali in cui la mente corre dietro all’azione in una avventura di cui non conosciamo la fine. Nessun progetto precostituito, ma semplicemente “il divenire” come adesione alla vita.

Il suo nome, Costanza, è anche un po’ il suo destino: con coraggio persevera in questa ricerca che già ha raggiunto il risultato di darle gioia e di farle trovare amici con cui condividerla.