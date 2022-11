Due furti in due giorni, arrestato 32enne

Un 32enne di origini tunisine è stato arrestato a Pisa. L'uomo è stato sorpreso dalla polizia in via Aldo Moro nella serata di venerdì 4 novembre mentre rubava in un'abitazione.

Dopo che alcuni passanti lo avevano visto tentare furti nella auto, il malvivente è entrato in una casa per prendere una bici. Sorpreso dagli agenti, ha provato la fuga ma è stato bloccato.

La polizia ha poi scoperto che il 32enne solo la sera prima era stato fermato per furto in un'auto vicino alla stazione. Ora si trova al Don Bosco.