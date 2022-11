Furto da 300mila euro in una villa a Firenze

Un furto dal bottino molto alto è stato commesso a Firenze. In una villa nel quartiere delle Cure i ladri hanno rubato gioielli per un valore di 300 mila euro. A denunciare il fatto è stata la proprietaria quando ha scoperto che i monili di famiglia erano spariti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Giovanni. I ladri, in base a una prima ricostruzione, sarebbero entrati in azione intorno alle 12 di venerdì 4 novembre, portando via i tesori della donna.