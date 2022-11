Gianassi in Parlamento, Bettarini torna a Palazzo Vecchio

“Questa mattina - ha detto il sindaco Nardella - mi sono incontrato con l’onorevole Gianassi e ho condiviso la sua decisione di dimettersi dall’incarico di assessore della nostra Città per dedicarsi al ruolo di deputato della Repubblica. La decisione è sopraggiunta al termine delle ultime attività che Federico ha svolto per l’avvio del progetto della Multiutility, la definizione del Piano del commercio, e la predisposizione dell’ultima variazione di Bilancio". "Ringrazio Federico per il grande lavoro svolto al servizio dell’amminiatrazione e della città - ha continuato il sindaco -, pertanto comunico di avere individuato in Giovanni Bettarini la persona che subentrerà nelle stesse deleghe. Con Giovanni, che ha già ricoperto il ruolo di assessore nella mia giunta, garantiremo una piena continuità del lavoro dell’amministrazione nell’interesse della città. Ho già dato mandato al segretario generale di provvedere a redigere gli atti necessari”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa