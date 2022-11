Lavori in Fi-Pi-Li tra Empoli Est e Montelupo: le chiusure

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, ha prorogato la chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di Empoli Est in direzione Firenze; la chiusura della corsia di sorpasso dal km 20+000 al km 21+800 in direzione Mare con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare; la chiusura della corsia di sorpasso dal km 22+700 al km 20+100 in direzione Firenze con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Firenze; dalle ore 6 del 6 novembre 2022 alle 6 del giorno 8 dello stesso mese. Prevista anche la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Est (e non Centro, come in precedenza disposto e comunicato) e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze; la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino e Empoli Est in direzione Mare, dalle ore 22 del 4 novembre alle ore 6 del 5 novembre 2022; dalle 22 del 6 alle 6 del 7 novembre; dalle dalle 22 del 7 alle 6 dell'8 novembre 2022. Disposte anche la chiusura della carreggiata '''tra il km 20+000 al km 21+800''' in direzione Mare con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso in direzione Firenze; istituzione di un doppio senso di circolazione '''dal km 21+800 al km 20+300 in direzione Firenze'''; chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Empoli Est in direzione Firenze dalle ore 6 dalle ore 6 dell'8 novembre alle 6 del 22 novembre 2022.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa