Maratona di nuoto alla piscina San Marcellino

Una nuotata insieme per sostenere le persone con SLA. Aisla Firenze si prepara all’ottava edizione di “Una vasca per Aisla Firenze”in programma sabato 19 e domenica 20 novembre alla piscina San Marcellino “R. Dani” dell’U.S. Affrico a Firenze; in contemporanea la maratona di nuoto per la sede pratese di Aisla alla piscina Mezzana. Un appuntamento quello della maratona diventato una tradizione che ha saputo resistere anche all’impatto della pandemia.

Partecipa con entusiasmo il mondo del nuoto fiorentino: Firenze Nuota Master, Tropos, Affrico, Esseci Nuoto, Amici del Nuoto, KLAB, Pallanuotisti Fiorentini e Hability Rari Nantes Florentia; il tutto con il consueto patrocinio della FIN. Main sponsor della maratona 2022 il Banco Fiorentino. Sostengono l’iniziativa anche Abbigliamento Toti, Caffè Lorenzo Firenze, Decathlon, Ottica Vogue,The Florence Irish Pub. I volontari della Misericordia del Campo di Marte saranno presenti per tutta la durata della maratona.

Anche quest’anno, il campione paralimpico Simone Ciulli nuoterà per Aisla Firenze. Come ospiti, parteciperanno anche alcuni rappresentanti de La Compagnia dei Babbo Natale e della Florence Dragon Lady. Forte il sostegno delle Istituzioni: “Una vasca per Aisla Firenze” ha il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze; la maratona pratese del Comune di Prato. Media partner Radio Toscana e Radio Firenze; immancabile sostegno, inoltre, da parte di Lady Radio.

“Da parte di tutta Aisla Firenze un sentito ringraziamento all’U.S. Affrico nella persona del direttore dell’impianto Riccardo Grillandini, che mette a disposizione anche quest’anno e a titolo gratuito l’impianto di San Marcellino. Sappiamo bene quali sono state le difficoltà e quali i costi energetici che tutto il mondo del nuoto deve sostenere e per questo siamo veramente riconoscenti alla società”, a dirlo Barbara Gonella, Presidente di Aisla Firenze.

Prenotazioni: http://aislafirenze.it/24orenuoto

Per info: 24orenuoto@aislafirenze.it e 348188093