Molestie a Pisa, denunciato 26enne

Un 26enne è stato denunciato per molestie a Pisa. La polizia è intervenuta alle 4 di notte di sabato 5 novembre in zona Porta a Lucca, su segnalazione di una coppia di giovani. I due stavano parlottando sotto casa della ragazza, dopo aver passato la serata assieme. Il 26enne si è messo poco distante a fissarli con insistenza. Il ragazzo della coppia, 24enne pisano, ha chiesto lumi al 26enne, che è fuggito. Subito dopo è tornato a spiare la coppia intensamente. Il 24enne ha chiamato la polizia, il 26enne ha detto di conoscere i due ma non ha spiegato i motivi del suo strano comportamento ed è stato denunciato.